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Татар-информ

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В Татарстане на 241% вырос спрос на администраторов магазинов

В Татарстане на 241% вырос спрос на администраторов магазинов

Работодатели Татарстана за год значительно увеличили число вакансий по нескольким профессиям. Сильнее всего вырос спрос на администраторов магазинов и торговых залов, агентов по недвижимости и отделочников.

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