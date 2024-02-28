Более пяти тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли из магазина в Усолье-Сибирском

Сотрудники Иркутской таможни выявили более пяти тысяч нелегальных сигарет в Усолье-Сибирском. Табачную продукцию без соответствующих маркировок хранили в одной из торговых точек города, сообщает пресс-служба таможни.
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