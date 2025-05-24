Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На территории новых и приграничных регионов в единый день голосования 2025 года будут образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования участников СВО, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.