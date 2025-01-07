США перенаправят $95 млн военной помощи, выделенной Египту, в Ливан

Выделенную Египту $95 млн военной помощи перенаправят в Ливан администрация президента США Джо Байдена, сообщает 7 января со ссылкой на уведомление государственного департамента Конгресса США агентство Reuters.
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