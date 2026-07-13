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Россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич»

Россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич»

Новые автомобили «Москвич» слишком дорогие для россиян, заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, комментируя ситуацию с продажами моделей «Москвич М90» и «Москвич М70».

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Комментарии
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Леонид
Хапнуть же охота прямо сейчас. Какое тут снижение?
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4 н.