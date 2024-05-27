Моддер добавил «больше тонкостей и свободу действий» в один из лучших квест...

Моддер добавил «больше тонкостей и свободу действий» в один из лучших квестов The Elder Scrolls III: MorrowindЭнтузиаст под псевдонимом GlitterGear выпустил мод с улучшениями одного из самых проработанных и запоминающихся квестов The Elder Scrolls III: Morrowind.