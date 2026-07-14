Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Устроили сватам двухнедельный «все включено» отдых у моря, а в ответ — всё равно недовольство

Устроили сватам двухнедельный «все включено» отдых у моря, а в ответ — всё равно недовольство

Марина аккуратно застилала свежее хрустящее бельё в просторной гостевой спальне, когда услышала знакомый звук — входная дверь хлопнула, и в дом вошёл Андрей с тяжёлыми сумками, полными спелых фруктов и овощей с местного рынка.

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