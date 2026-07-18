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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В каких случаях дарение квартиры может создать проблемы, объяснил юрист

В каких случаях дарение квартиры может создать проблемы, объяснил юрист

Есть люди, которым запрещено дарить жилье В каких случаях дарение квартиры может создать проблемы, "Прайму" объяснил управляющий партнер Адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.

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