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10 захватывающих фильмов о будущем, который вышли на экраны ещё в прошлом веке

10 захватывающих фильмов о будущем, который вышли на экраны ещё в прошлом веке

Кадр из фильма режиссера Л. Бессона «Пятый элемент»./ Фото: moviepilot.com Каким представляли себе жизнь в следующем по счету тысячелетии люди XX века? К чему необходимо было готовиться жителям планеты Земля, чтобы выжить в коллапсе страстей и болезней? На эти вопросы пытаются найти ответы не только учёные, но и фантасты.

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