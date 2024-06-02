10 захватывающих фильмов о будущем, который вышли на экраны ещё в прошлом веке

Кадр из фильма режиссера Л. Бессона «Пятый элемент»./ Фото: moviepilot.com Каким представляли себе жизнь в следующем по счету тысячелетии люди XX века? К чему необходимо было готовиться жителям планеты Земля, чтобы выжить в коллапсе страстей и болезней? На эти вопросы пытаются найти ответы не только учёные, но и фантасты.