Западные союзники Украины, в том числе Соединённые Штаты Америки, перед началом специальной военной операции предлагали главе киевского режима Владимиру Зеленскому составить видеозавещание и готовиться к созданию правительства в изгнании.
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