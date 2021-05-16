Оставаться с мужем или уходить?

5МИНУТКАРазвлеченияОставаться с мужем или уходить? С мужем мы живем почти 11 лет. Купили 2017 году комнату в коммуналке в кредит, осталось оплатить последние полгода.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Простите за прямоту и циничность, но больная жена (муж) никому не нужны. Здоровому человеку нужна здоровая и полноценная семья. Живет не так из-за любви, как из жалости и привычки. Разбегайтесь и живите каждый своей жизнью!Анна Желтоногова (Желтоногова.)Не уходите, поговорите с мужем, боритесь за своё счастье и семью. Удачи и здоровья!ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Часто читаю то там, то здесь, что жены закатывают истерики на пустом месте. А если не истерить, а включить мозги и обдумать, как дальше жить, что делать в данной ситуации. К тому, что жена больная, еще добавятся истерики. Тогда уж точно муж сбежитМСМаргарита СладковаИстерики -худшее,что может быть в семье.Никогда истерики не помогали в решении каких-либо проблем.Зачем раздувать пожар?Глупые тетки.Можно сделать вид, что ничего не случилось.Исходить нужно из личных интересов.Разведетесь.Где жить?Если из жилья только комната,которую придётся продать и поделить деньги.А дальше? Может быть хватит на первый взнос ипотеки и это хорошо.А если нет?Что за глупые и дурацкие мысли -не хочется жить.Из-за какого-то заволящегося мужиченки?Наталья ТиманцеваСвои эмоции надо всегда отодвигать на задний план. Включать мозги, а не эмоции. Доведите дело до конца, оплатите кредит полностью, а там видно будет. Не люблю истеричных женщин, в любой ситуации действовала хладнокровно и все получалось так, как надо.Vera DobryaginaПри таком положении с жилищным вопросом, не истерить надо, а спокойно обсудить этот вопрос. Ну захочет ваш муж в сторону прыгнуть, а жить у новой зазнобы будет, или её на ваши общие метры приведёт? А вас куда? В утиль спишет? Вам же идти некуда, со здоровьем проблемы, хорошо, работа есть пока. А случись что, без средств останетесь? Нет, тут пока и дёргаться нечего, закрывайте кредит на комнату тихо, а потом уже будете разбираться по ходу пьесы. Ну охладел муж, с этим ничего не сделаешь уже, умнее надо быть, на шаг вперёд смотреть, не мужем единым вы живы.Марина (фурцева)Уходите, не терпите. Мужчины склонны к получению удовольствий, а оно вам надо ?! Вы себя не на помойке нашли. Не надо терпеть, тем более, что он к вам охладел. Чтобы вместе жить нужны любовь и взаимоуважение. Я имею право так говорить, потому что прожила с мужем 49 лет, как один день и кое-что в этой жизни понимаю. Любите себя, берегите себя, а в вас счастливую влюбится достойный вас челочек. Не отчаивайтесь.Vera DobryaginaКуда ей уходить? Комната в кредит вместе с мужем, инвалид с проблемами по здоровью, откуда счастье?Марина (фурцева)Комнату можно продать, долг погасить, оставшиеся разделить. Было бы желание...проще всего ныть и посыпать голову пеплом.Елена игрик"Ночью так себе спала. Утром позвонила, накричала на него, он сказал: «приеду, поговорим»." - а где товарищ по ночам шатается? И вообще, он точно муж, или она его просто всеми силами удерживает? Ничего себе муженек...
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