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Газета.ру

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РИА: акция против помощи Украине и за выход Франции из ЕС проходит в Париже

РИА: акция против помощи Украине и за выход Франции из ЕС проходит в Париже

В центре Парижа проходит демонстрация против оказания военной и финансовой помощи Украине, а также за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

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