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Губерниев об Овечкине: «Надо достойно завершить сезон в «Вашингтоне», побить рекорды Гретцки, выиграть Кубок Стэнли, помочь «Динамо» выиграть Кубок Гагарина. Желаю ему здоровья»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о будущем.

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