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"Слюнявчика не будет". Филипп Киркоров заявил, что не будет обеспечивать своих детей, когда они вырастут

"Слюнявчика не будет". Филипп Киркоров заявил, что не будет обеспечивать своих детей, когда они вырастут

Филипп Киркоров в шоу "Однажды" на телеканале НТВ заявил, что не собирается обеспечивать своих детей финансово после того, как они вырастут.

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