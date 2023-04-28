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Артисты Краснодарского народного хора получили в подарок баян по спецзаказу

Артисты Краснодарского народного хора получили в подарок баян по спецзаказу

Краснодарскому народному хору "Любаша" подарили баян, изготовленный по специальному заказу. К 30-му юбилею коллектива подарок преподнёс депутат Гордумы краевой столицы Аслан Нехай.

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