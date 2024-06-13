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В Иране ожидают более 50 тыс. туристов из России

В Иране ожидают более 50 тыс. туристов из России

Иран рассчитывает, что количество российских туристов в этом году превысит 50 тысяч. Об этом заявил директор департамента по развитию международного туризма Министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мослем Шоджайи, пишет ТАСС.

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