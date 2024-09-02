Отток капитала из спотовых биткоин-ETF вырос более чем вдвое

На закрытии очередной торговой недели в пятницу 30 августа 2024 года чистый суточный отток капитала из спотовых биткоин-ETF достиг $175 670 000, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего дня, согласно данным SoSo Value.
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