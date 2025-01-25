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Царьград

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Личная армия "гламурного генерала": Как берегли Тимура Иванова и что нашли у него дома?

Личная армия "гламурного генерала": Как берегли Тимура Иванова и что нашли у него дома?

СК изъял в доме экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова более 30 единиц оружия. Адвокат генерала утверждает, что всё найденное оформлено законно.

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