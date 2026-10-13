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Эти короткие строки попали мне прямо в сердце: Делюсь пронзительным стихом о жизни

Эти короткие строки попали мне прямо в сердце: Делюсь пронзительным стихом о жизни

Мы бежим по этой жизни так быстро, словно где-то на финише нам выдадут запасную. Мы глотаем утренний кофе, не чувствуя вкуса зерен, мы смотрим в экраны телефонов, пока за окном вагонов метро проносятся чужие судьбы, мы откладываем важные слова на завтра, искренне веря, что это «завтра» нам кем-то гарантировано.

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