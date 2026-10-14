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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Алонсо сказал, что хотел бы выступать за «Ред Булл» – но Марко дал понять, что в лагере Ферстаппена не в восторге от этой идеи»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в 2024 году в качестве замены для Серхио Переса рассматривал кандидатуры Фернандо Алонсо и Шарля Леклера .

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