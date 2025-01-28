Прогноз погоды в Крыму на 28 января

Прогноз погоды в Крыму на 28 январяВ Симферополе +14 и малооблачноВ Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +10 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и небольшой дождьВ Джанкое +13 и малооблачноВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +10 и малооблачноВ Армянск.
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