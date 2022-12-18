«Финикс» отыгрался с «-24» и победил «Новый Орлеан». Девин Букер набрал 58 очков

«Финикс» отыгрался с «-24» и победил «Новый Орлеан». Девин Букер набрал 58 очков

«Финикс» в субботу одержал домашнюю победу над «Новым Орлеаном» (118:114), отыграв отставание в 24 очка во второй половине матча.

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