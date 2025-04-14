Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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MWM: F-16 продолжают «пропадать» на Украине при неясных обстоятельствах

MWM: F-16 продолжают «пропадать» на Украине при неясных обстоятельствах

Громкие заявления ВСУ об американских истребителях F-16 и их мощи закончились. Как пишет журнал Military Watch Magazine (MWM), в Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения «4+».

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