Громкие заявления ВСУ об американских истребителях F-16 и их мощи закончились. Как пишет журнал Military Watch Magazine (MWM), в Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения «4+».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии