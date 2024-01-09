В мэрии Екатеринбурга рассказали, что в первую очередь чистят от снега и льда

В администрации Екатеринбурга отреагировали на жалобы горожан на плохую уборку улиц. Вице-мэр Алексей Бубнов поручил службам благоустройства восстановить габариты проезжих частей, исключить их зауживание, очищать остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам, максимально вывозить снег и убирать лед с дорог и тротуаров.