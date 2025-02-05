Президент США хочет прекратить экспорт иранской нефти

Президент США подчеркнул, что хочет добиться того, чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю. Также он пообещал вводить против Тегерана жесткие санкции, не вступая с ним в войну Трамп намерен полностью остановить экспорт иранской нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.