Самый надежный кроссовер по версии iSeeCars стал доступнее в России. Гибрид Honda CR-V шестого поколения подешевел почти на 200 тыс. рублей

В России стал доступнее кроссовер Honda CR-V шестого поколения с гибридной силовой установкой. Если месяц назад за машину просили 3,61 млн рублей, то сейчас самый доступный экземпляр оценен в 3,442 млн рублей.
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