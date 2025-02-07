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Китай

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В России назначен новый глава "Роскосмоса"

Москва, 7 февраля /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ "О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласно которому новым главой госкорпорации назначен Дмитрий Баканов вместо Юрия Борисова.

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