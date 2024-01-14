Клава Кока исполнила давнюю мечту

Многие не верили, что певица нашла любовь в реалити телеканала «Пятница!». Однако Клава утверждает,. С Александром Повериным из личного архива Клавы КокиКлава Кока из личного архива Клавы Коки Многие не верили, что певица нашла любовь в реалити телеканала «Пятница!».
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