Башанкаев считает, что поддержка нужна всем медработникам

В этом году для многих медработников ввели дополнительные выплаты. Но и медики других категорий также нуждаются в господдержке, депутаты направили обращение с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину.
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