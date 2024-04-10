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Башанкаев считает, что поддержка нужна всем медработникам

Башанкаев считает, что поддержка нужна всем медработникам

В этом году для многих медработников ввели дополнительные выплаты. Но и медики других категорий также нуждаются в господдержке, депутаты направили обращение с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину.

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