Пытались эвакуироваться: жительница Приморско-Ахтарска рассказала о ночной атаке

Пытались эвакуироваться: жительница Приморско-Ахтарска рассказала о ночной атаке14 БПЛА уничтожены ночью над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области.
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