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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Болид не реагирует так, как того ожидает Норрис. Команда должна улучшить машину»

Руководитель «Макларена» считает, что авария Ландо Норриса в третьем сегменте квалификации к Гран-при Саудовской Аравии не свидетельствует о проблемах самого пилота.

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