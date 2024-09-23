А вы бы согласились тут жить? Однушку в хрущевке изменили до неузнаваемости

Людмила Редько

Я что-то не поняла - отказались от газа. А что вместо газа, электроплита? У электроплиты трехфазная розетка и другие есть непонятки. Например - это сколько же будет мотать электричества плита, а спецтариф только в домах изначально заточенных на электроплиты. Опять же дом старый, общедомовые сети тоже - они вообще потянут такую нагрузку, даже если в квартире проводку поменяли? Вообще разрешены такие вещи? Ну и по поводу дизайна - абсолютно неуютно, офис какой-то