Эта квартира находится в пятиэтажке 1964 года постройки. По планировке — типичная хрущевка. Скромная площадь (чуть меньше 30 квадратов), объединенный санузел, тесная кухня и узкий незастекленный балкон.
А вы бы согласились тут жить? Однушку в хрущевке изменили до неузнаваемости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Я что-то не поняла - отказались от газа. А что вместо газа, электроплита? У электроплиты трехфазная розетка и другие есть непонятки. Например - это сколько же будет мотать электричества плита, а спецтариф только в домах изначально заточенных на электроплиты. Опять же дом старый, общедомовые сети тоже - они вообще потянут такую нагрузку, даже если в квартире проводку поменяли? Вообще разрешены такие вещи? Ну и по поводу дизайна - абсолютно неуютно, офис какой-то
Ответить
11 час.
Элеонора Коган
А на чём они готовят?
Ответить
1 час.
Элеонора Коган
А так вроде ничего, аккуратно.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии