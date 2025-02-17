Храп исчезнет, а утро станет добрым: ученые назвали лучшую позу для сна

Как спать, чтобы утром чувствовать себя бодрым и отдохнувшим? Китайские ученые из Beijing Forestry University провели эксперимент и выяснили, что сон на правом боку — один из лучших вариантов для спокойного отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии