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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Оперная дива из Харпа покорила своим талантом мировые сцены

Оперная дива из Харпа покорила своим талантом мировые сцены

Ямал богат талантливыми людьми, некоторые из них получили мировую известность. Среди наших современников, добившихся такого успеха — уроженка поселка Харп, молодая оперная певица (сопрано) Любовь Медведева.

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