Оперная дива из Харпа покорила своим талантом мировые сцены

Ямал богат талантливыми людьми, некоторые из них получили мировую известность. Среди наших современников, добившихся такого успеха — уроженка поселка Харп, молодая оперная певица (сопрано) Любовь Медведева.
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