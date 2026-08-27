Депутаты заксобрания Челябинской области о работе «Почты России» в регионе: эффективно, но остаются вопросы

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа, ФедералПресс. Члены комитета Законодательного собрания Челябинской области по вопросам промышленной политики провели выездное заседание на базе одного из ключевых логистических хабов «Почты России» в регионе.
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