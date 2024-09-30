Море подорожало, РЖД не вывозят. Контейнерные перевозки морем теряют привлекательность и приводят к перегрузкам на железной дороге

Из отчёта Центра ценовых индексов (ЦЦИ) следует, что отправка «ящика» из Китая через Владивосток в Москву по железной дороге в первой половине августа стоила $7,6 тысячи за FEU, а в конце августа-начале сентября уже $4,9–6,15 тысячи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии