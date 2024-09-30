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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Море подорожало, РЖД не вывозят. Контейнерные перевозки морем теряют привлекательность и приводят к перегрузкам на железной дороге

Море подорожало, РЖД не вывозят. Контейнерные перевозки морем теряют привлекательность и приводят к перегрузкам на железной дороге

Из отчёта Центра ценовых индексов (ЦЦИ) следует, что отправка «ящика» из Китая через Владивосток в Москву по железной дороге в первой половине августа стоила $7,6 тысячи за FEU, а в конце августа-начале сентября уже $4,9–6,15 тысячи.

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