Море подорожало, РЖД не вывозят. Контейнерные перевозки морем теряют привлекательность и приводят к перегрузкам на железной дороге

Из отчёта Центра ценовых индексов (ЦЦИ) следует, что отправка «ящика» из Китая через Владивосток в Москву по железной дороге в первой половине августа стоила $7,6 тысячи за FEU, а в конце августа-начале сентября уже $4,9–6,15 тысячи.