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Царьград

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  • АндрейБорков
    Насчет поставок оружия и вооружения с Запада на УкРуину, тут не поспоришь, присылают и завозят эшелонами, рядами и ко...Когда закончится ...
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Верховный суд США временно разрешил Трампу приостановить иностранную помощь

Верховный суд США временно разрешил Трампу приостановить иностранную помощь

Верховный суд США поддержал администрацию президента Трампа, разрешив временно прекратить выплаты по программам международной помощи.

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Комментарии
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Катерина
И  смех...  и  грех...  США -  государство,  которое   по горло во  внешнем  долге, решает  кому-бы  оказать или  не  оказать  помощь. Господи,  херани  америку... убей  вампира... И  весь   мир  вздохнёт  свободно.
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