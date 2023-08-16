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Кардиолог рассказала, как поддерживать «идеальный» уровень холестерина

Кардиолог рассказала, как поддерживать «идеальный» уровень холестерина

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Холестерин – это вещество, содержащееся в клеточных мембранах. Он способствует поддержанию эластичности мембран, участвует в синтезе половых органов, гормонов коры надпочечников, витамина Д, желчных кислот в печени.

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