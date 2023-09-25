25 сентября 2023 личный приём граждан проведет Ирина Николаевна Рынейская.

25 сентября 2023 года с 12.00 до 14.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ирина Николаевна Рынейская - в администрации Ленинского района г.