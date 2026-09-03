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Воронежские новости

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За взятки осудили экс-замглавврача, которая брала деньги у матери пациента за его лечение в Воронежской области

За взятки осудили экс-замглавврача, которая брала деньги у матери пациента за его лечение в Воронежской области

С 2022 по 2023 год женщина регулярно сообщала матери пациента о намерении принудительно выписать её сына из больницы, а затем предлагала за деньги помочь ему остаться.

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