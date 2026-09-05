Макс Ферстаппен: Red Bull сильно отстает от лидеров

Макс Ферстаппен: Red Bull сильно отстает от лидеровGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен надеется, что Red Bull Racing сможет заметно прибавить после пятничных свободных заездов Гран При Италии.
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