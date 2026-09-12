iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

В Россию из Японии начали ввозить машины с левым рулем — они на треть дешевле, чем аналоги из Южной Кореи

В Россию из Японии начали ввозить машины с левым рулем — они на треть дешевле, чем аналоги из Южной Кореи

Японский леворульный Mercedes-Benz G 400d обойдется в 13 млн рублей — на 6–7 млн рублей дешевле, чем аналогичная машина из Южной Кореи В Россию из Японии стали возить машины из Японии с левым рулем.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым