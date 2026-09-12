В Россию из Японии начали ввозить машины с левым рулем — они на треть дешевле, чем аналоги из Южной Кореи

Японский леворульный Mercedes-Benz G 400d обойдется в 13 млн рублей — на 6–7 млн рублей дешевле, чем аналогичная машина из Южной Кореи В Россию из Японии стали возить машины из Японии с левым рулем.
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