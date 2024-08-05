Европе надо увеличить мобильность войск, чтобы противостоять России — французский генерал

ЛИЛЛЬ (ИА Реалист). У воинских частей европейских стран большая проблема с мобильностью. В числе главных проблем —длительные административные процессы, необходимые для перевозки военной техники через границы, неадекватная инфраструктура (включая мосты и туннели) для перемещения бронетехники, а также нехватка транспортных возможностей, таких как железнодорожные вагоны.