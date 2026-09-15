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Форум и премия "Культура и трансформация" пройдет в Москве 24 ноября

Форум и премия "Культура и трансформация" пройдет в Москве 24 ноября

24 ноября в Москве пройдут форум и премия "Культура и трансформация". Центральной темой станет влияние внешней среды на корпоративную культуру.

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