Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что стало с нацистскими учеными после того, как их вывезли в СССР

Весной 1945 года, когда над Европой наконец воцарилась тишина, победители столкнулись с проблемой, о которой не писали в сводках с фронтов.

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