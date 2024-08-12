"Хамас" застрелил израильского заложника, двое заложниц получили ранения

Официальный представитель военного крыла палестинского движения "Хамас", известного как "Бригада Иззэддина аль-Кассама", Абу Убайда сообщил, что в результате "двух не связанных инцидентов" был застрелен один из израильских заложников, а двое других получили ранения.
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