ВС РФ развернули в освобожденной Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы

Скриншот видео Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих "Южной" группировки войск при освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике, бойцы развернули в населенном пункте флаг России и копию Знамени Победы.
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