СВОи люди. «Историк» творит историю

Не раз уже было сказано, что святое дело защиты Родины объединяет в одних рядах самых разных людей — рабочих, творческую интеллигенцию, политиков, бизнесменов, учёных, и каждый из них готов выполнить любую задачу.
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