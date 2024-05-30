Подробности последних часов жизни Заворотнюк — хоспис и поступок мужа

СМИ пишут о том, что Анастасия находилась в клинике для безнадежно больных людей. Анастасия Заворотнюк Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressСтало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла не дома.
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