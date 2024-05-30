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Подробности последних часов жизни Заворотнюк — хоспис и поступок мужа

Подробности последних часов жизни Заворотнюк — хоспис и поступок мужа

СМИ пишут о том, что Анастасия находилась в клинике для безнадежно больных людей. Анастасия Заворотнюк Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressСтало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла не дома.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Очень несправедливо что совсем молодые люди умирают , которым еще бы жить и жить. Жаль Анастасию . Светлая ей память.
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20 час.
lady lyudmila
Очень жаль. Была очень хорошая мама. жена , актриса.
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19 час.

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