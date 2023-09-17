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Шевченко – о ничьей в бою с Грассо: «Кажется, судьи чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики. В честном бою я бы победила»

Шевченко – о ничьей в бою с Грассо: «Кажется, судьи чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики. В честном бою я бы победила»

«Думаю, счет 3-2 в мою пользу. Но судьи, кажется, чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики, поэтому они отдали еще один раунд мексиканке.

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